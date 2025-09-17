Voluntarios de Carrefour pintan mucho en Juan Soñador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nueve personas empleadas de Carrefour participaron hoy en el Día de la Buena Gente para ayudar a una entidad social. Durante gran parte de la mañana, los voluntarios participantes en esta actividad pintaron la fachada de la escuela de Juan Soñador. La Fundación Solidaridad Carrefour celebró su tradicional jornada al servicio de varias ONG de la provincia, entre las que se encontraba también la Asociación Alzhéimer de Ponferrada. La compañía donó la jornada laboral de aquellas personas colaboradoras que han solicitado participar en este programa en labores de acondicionamiento.