El nuevo sol de la Sobarriba

La Sobarriba estrena un nuevo espacio comunal. El proyecto de arte participativo Narrativas Solares, de Concomitentes, inaugura su resultado final: una obra de la arquitecta María Auxiliadora Gálvez bautizada como Solaridades.

Una palabra inventada a partir de 'sol' y 'solidaridad' que recoge el espíritu comunitario y comunal de la lucha vecinal contra la macroplanta solar que inspiró el proyecto. La pieza, realizada en madera, conforma un sitio de reunión no cerrado, integrado con la naturaleza y con el sol. «Es el hogar para seguir con la lucha contra la macroinstalación fotovoltaica de la Sobarriba y será también un espacio para reflexionar sobre cómo hacer transición energética de manera justa», señala Alfredo Escapa, mediador de Concomitentes.

Es una esfera poliédrica sin paredes, aunque con el tiempo «habrá alguna sopresa» para hacer posible su uso en diferentes circunstancias, apunta. La estructura funcionará como observatorio solar, para disfrutar desde allí de los equinoccios y solsticios cada año, «acercando la naturaleza y los ciclos del sol al uso cotidiano del espacio por la comunidad».

Una parte de la obra ha sido construida por los comitentes con sebe viva (setos vivos), con el fin de proporcionar sombra. Además, los integrantes han trabajado durante casi tres años para levantar esta construcción paso a paso, adaptándose a los ciclos naturales. «Este carácter de obra viva implica que Solaridades irá mutando con el tiempo», explican.

En este tiempo se han desarrollado debates, talleres y experiencias en los que se ha tejido esa nueva red con música tradicional, rutas de senderismo para descubrir el rico y olvidado paisaje de La Sobarriba y debatir sobre la macroplanta, cuyo futuro aún es incierto.

La pieza artística servirá de espacio de reunión para las personas y para los animales. En su entorno se ven heces de pájaros, corzos y zorros que atestiguan su intervención en el paisaje. «Cuando se instalan paneles solares no solo afectan a las personas, sino también a los animales y a toda la biodiversidad», matiza. La arquitecta María Auxiliadora Gálvez y la directora de la fundación Daniel y Nina Carasso, Lucía Casani, estarán en la fiesta inaugural que empieza a las 11.00 en el parque de Villavente y concluirá con una comida popular junto a Solaridades. Como nuevo comunal inspirado en la tradición habrá un acto de foro u oferta.