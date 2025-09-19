Veinticinco años de inclusión y solidaridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Soltra celebra este viernes la gala de su 25 aniversario, un acto que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el Palacio de Exposiciones para rendir homenaje a los usuarios y al trabajo de un cuarto de siglo de «inclusión, solidaridad y trabajo compartido».

La cita contará con la presencia de trabajadores y trabajadoras de Soltra, así como de autoridades y representantes del ámbito empresarial y de la sociedad leonesa, entre los que se encuentra la consejera de Industra, Comercio y Empleo, Leticia García, que clausurará una en velada que pondrá el acento en el compromiso de generar oportunidades y construir un futuro inclusivo. La fecha elegida se enmarca en torno al 15 de septiembre, Día de la Virgen del Camino, para recordar los orígenes de la entidad del tercer sector que tiene como lema «Sumando capacidades, multiplicando oportunidades».

Al director general de Soltra, José Antonio Idoeta, le interesa más la «c» de actitud que la «p» de aptitud, una filosofía de proyectos de vida compartidos que mereció el reconocimiento del jurado que le otorgó el Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos de 2025.

Hace 25 años, Francisco Díaz Salazar y diez personas con discapacidad intelectual emprendían una aventura que revolucionaría la inclusión en el ámbito laboral, un largo recorrido que empezó en el antiguo seminario de los Padres Dominicos en La Virgen del Camino y se ha expandido a otros lugares de la provincia —la antigua fábrica de Teleno en Onzonilla y los supermercados rurales en cooperación con el grupo Vegalsa— y del mundo, con las delegaciones en México y Dinamarca.

Con tan solo diez trabajadores en sus inicios, actualmente cuenta con más de 1.700 empleados en las distintas sedes. «Hemos llegado aquí con esfuerzo y gracias al apoyo de la parte societaria, los proveedores, los clientes y la administración que nos dan las oportunidades para que las personas desarrollen todas sus capacidades». Ideota recuerda que con este aniversario «se demuestra que hay otra manera de hacer economía».

La empresa social da empleo en León a quinientas personas que encuentran una oportunidad de trabajo y de vida en sectores como la automoción, energía eólica, textil y servicios, sobre todo en limpieza y lavandería.

Como parte del programa de Responsabilidad Corporativa, la Fundación Soltra cuenta también en León con la Residencia y Centro Ocupacional «Doña Cinia» para personas con enfermedad mental.