Tres dólares por 12 millones de vidas

Publicado por Efe Ginebra Creado: Actualizado:

Invertir tres dólares al año por persona en medidas para reducir el impacto de las enfermedades no transmisibles, como más impuestos al tabaco y el alcohol o campañas de concienciación para la infancia, puede salvar 12 millones de vidas hasta 2030, concluye un estudio presentado este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mejores controles de la hipertensión y de detección del cáncer de cuello uterino son otras medidas citadas por la OMS para combatir mejor unas enfermedades que provocan más de 40 millones de muertes al año en el mundo, aproximadamente dos tercios del total.

«Podrían evitar 28 millones de infartos y accidentes cerebrovasculares, sumar 150 millones de años de vida saludable y generar más de un billón de dólares en beneficios económicos», añade la investigación de la agencia sanitaria de Naciones Unidas. Las cifras se brindan en un estudio publicado por la OMS a pocos días de que en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York se celebre un encuentro de alto nivel sobre lucha contra estas enfermedades, en el que se espera que los Estados adopten una ambiciosa declaración política para acelerar la acción global.

"Tenemos las herramientas para salvar vidas y reducir el sufrimiento (...). Invertir en la lucha contra estas enfermedades no es sólo una buena política económica, sino una necesidad urgente para la sociedad", declaró de cara a la reunión el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.