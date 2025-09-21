La primera guía de astroturismo de la Península deja a León fuera

Publicado por Carmen Tapia /Efe Ávila Creado: Actualizado:

La primera guía de viajes dedicada al astroturismo en la Península Ibérica, 65 Los cielos más bonitos de España, se olvida de la provincia leonesa a pesar de que incluye nueve rutas por Castilla y León, uno de los mejores lugares para mirar a las estrella debido a la altitud, la naturaleza y la escasa contaminación.

Realizada por Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil, expertos en turismo astronómico, esta guía cuenta con el aval y la colaboración de la Fundación StarLight, cuya directora gerente, Antonia M. Varela, firma el prólogo de esta obra que también quiere poner en valor la España rural y la sostenibilidad.

El experto es astronomía y divulgador científico leonés José Vicente Casado, impulsor de las actividades y talleres para dar a conocer el cielo leonés, califica de "insulto a la lógica" que en cualquier guía de astroturismo no incluya algún cielo de León.

"Las certificaciones StarLight las realiza una entidad, que cobra por ello, pero cualquiera que viva en León y venga a ver los cielos de la zona de la Cabrera o de La Camperona, en Sabero, sabe que no hace falta una certificación para tener la certeza de que son de los mejores cielos de España por altitud o condiciones de humedad, entre otras cosas".

El experto en astronomía y divulgador científico leonés Jose Vicente Casado

José Vicente Casado lamenta la decisión de los autores de la guía "porque con argumentos reales, la provincia de León es de las mejores. No hace falta certificación para que los que nos dedicamos a esto sepamos que es así".

Los autores de la guía, presentada esta mañana en Ávila, aseguran guiarse por un turismo "consciente" y "respetuoso" que invita a conocer España y Portugal de una manera novedosa, un sector "en auge" y que en la última década ha ido a más. Sin embargo, dejan fuera a la provincia de León.

Por eso, sus autores consideraron que tenían que "hacer algo" ante este interés emergente que despierta el astroturismo, de ahí que decidieran ponerse a trabajar sobre una guía pionera en la que Castilla y León cuenta con un gran protagonismo, ya que de las 65 rutas sugeridas en 48 de las 52 provincias españolas, más 3 destinos en Portugal, nueve se encuentran en esta Comunidad.

"Castilla y León es de lo mejor que se puede encontrar en la Península", a juicio de Miguel Ángel Pugnaire, que justifica que la provincia leonesa se quede fuera del recorrido por tener "más contaminación" que el resto de destinos, entre los que destaca Burgos, con dos propuestas.

Los destinos

Uno de ellos se sitúa en la vertiente norte de la abulense Sierra de Gredos, que a finales de 2020 se convirtió en el primer lugar de Castilla y León que obtuvo la Certificación de Reserva StarLight, en reconocimiento a la calidad de su cielo oscuro nocturno, siete años después de lograr la primera certificación StarLight.

Se trata de un mirador natural al universo en esa parte del macizo abulense, al que Pugnaire ha definido como "alucinante" por encontrarse en un entorno privilegiado y en una zona con escasa o nula contaminación lumínica, a cerca de 1.500 metros de altitud media.

Las dos propuestas de la provincia de Burgos son "Estrellas en el mar de Castilla", en Lodoso (Burgos), y la denominada "Comarca de Juarros: historia, naturaleza y estrellas", en esa zona situada en el centro del territorio burgalés.

"Cielos infinitos en Tierra de Campos", es la ruta que plantea la guía en la provincia de Palencia, mientras que el Centro Astronómico de Tiedra, es la propuesta para Valladolid.

"Los cielos en la Sierra de Francia" es la ruta sugerida para Salamanca; "La Senda de los Pastores y la sierra de Ayllón" para Segovia y el "Observatorio a los pies del Moncayo", para Soria, en la Tierra de Ágreda.

Las propuestas de la guía "65 Los cielos más bonitos de España" se cierran en Castilla y León con la denominada "Las estrellas de Sayago y el observatorio de Sobradillo", en la comarca de Sayago (Zamora), quedando fuera la provincia leonesa.

Para Miguel Ángel Pugnaire, los cielos castellanos y leoneses son "de los mejores", junto con los de Canarias, Castilla-La Mancha y la provincia de Teruel, al contar con "zonas negras" que permiten una observación nítida de las estrellas.

El auge de este tipo de turismo demuestra, a juicio de uno de los dos autores de esta guía, que el astroturismo está "en auge", ya que los ciudadanos muestran un gran interés por "escapar del ruido y la contaminación lumínima".

Además, sostiene que se trata de un turismo "bastante rentable", ya que quienes optan por este tipo de viajes gastan "entre un 20 y un 30 por ciento más" que la medida.

El perfil medio suele ser el de parejas que buscan nuevas experiencias y tienen diferentes intereses, sin olvidar a las familias y a los aficionados a la astronomía.

A todos ellos, según Miguel Ángel Pugnaire, este tipo de turismo les aporta "interés, conocimiento y diversión" en entornos privilegiados, lejos de la contaminación lumínica que hace que quienes miran al cielo "no sepan lo que hay arriba".

En este sentido, ha insistido en que el astroturismo "pega fuerte", habiéndose convertido en un "referente", con una oferta "de mucho interés".