La Camperona, en León, el mejor lugar del mundo para ver el eclipse solar de 2026

Por los 1.606 metros de altura, por las condiciones de humedad y poca contaminación lumínica, La Camperona, en Sabero, será 12 de agosto de 2026 el mejor lugar del mundo para ver el eclipse solar total, un acontecimiento astronómico que se repite después de 130 años. El especialista en astrología, José Vicente Casado, ha presentado este viernes las actividades programadas para acoger a "miles de personas" que está previsto acudan a la zona para ver este acontecimiento astronómico único. El 12 de agosto habrá una observación pública, con charlas explicativas y música espacial para el momento, folletos explicativos y gafas homologadas para ver el espectáculo astronómico "en un lugar especial, que hay que poner en valor". León tiene uno de los mejores cielos para ver las estrellas y los fenómenos astronómicos.

"Desde la plataforma privilegiada de La Camperona "por su especial ubicación y tipo de montaña, vamos a poner todos los medios par que este evento sea excepcional. Hay un acceso asfaltado hasta la misma cumple, y tendremos un refuerzo logístico para que puedan acceder tanto las personas que caminan como las que tienen dificultad de movilidad". El alcalde de Sabero, Juan Carlos Álvarez, anunció que se habilitará un aparcamiento en Sotillos de Sabero para vehículos con doble vía de subida y bajada. "También se puede subir a pie por ese paseo precioso y corto".

Las actividades contarán con la colaboración de la Diputación provincial. El diputado de turismo ya ha mantenido reuniones con la Asociación de Astronomía de León para ampliar y organizar más eventos en otros lugares de la provincia.

Aunque las mejores zonas para ver el eclipse estarán en Asturias y Galicia, José Vicente Casado cree que las condiciones meteorológicas, sin estar aseguradas, son mejores en la provincia de León. El astrónomo y divulgador instó a las instutuciones y asociaciones culturales a programar actividades para ese día que permita la afluencia de público y ponga a la provincia "en el lugar que se merece".

La observación pública del eclipse solar es una iniciativa del Ayuntamiento de Sabero y de litos.net. El objetivo es participar en una actividad cultural "de gran interés científico y social".

El acceso a La Camperona se hará desde Sotillo de Sabero, donde estará el aparcamiento, una distancia de 3,3 kilómetros con un desnivel de 400 metros. Las personas con movilidad reducida podrán acceder en vehículos hasta la zona de observación, que estará señalizada y con recursos disponibles para la actividad.

Casado destacó la importancia que otros lugares de España están promocionando el acontecimiento en las ferias de turismo. El alcalde de Sabero asegura que en el año que queda hasta el acontecimento se van a hacer campañas de promoción. "Sabero tiene mil habitantes y los recursos turísticos son los que son, pero hay otros pueblos limítrofes y otras zonas de la provincia. Vamos a poner a disposición de este acontecimiento todo lo que esté a nuestro alcance".

"La astronomía, la ciencia y la cultura serán nuestra próxima reconversión en Sabero. Estamos a un año vista de este acontecimiento, tenemos tiempo".

El Instituto Geográfico Nacional tienen una página web donde se puede visualizar el recorrido del eclipse solar en 12 de agosto de 2026.