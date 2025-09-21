Lo moderno es recuperar las raíces de León

Del arcón, donde se conservan con esmero, a la calle en las ocasiones especiales. Son auténticas joyas que visten la tradición de la región leonesa y que un centenar de personas, con colaboración con el Centro de la Cultura Tradicional de León y el Museo de las Tierras de León, exhibieron por el centro de la ciudad para poner en valor las raíces. Todos los participantes colaboran de manera altruista con sus propios trajes, algunos heredados de gran valor, procedentes de Maragatería, Alto Órbigo, Tierras de León, Montaña Occidental y Valles de Benavente y Zamora.

