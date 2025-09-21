Si has crecido en los 80, te las sabes seguro: las expresiones más divertidas de la época
Las expresiones españolas curiosas de los 80 son un reflejo de la época vibrante y llena de cambios que fue esa década en España. Te presentamos algunas de las más destacadas, agrupadas por categorías:
Expresiones Divertidas
- ¡Ya ves truz!: una forma jocosa de decir "ya ves tú".
- Me río de janeiro: expresión que indica que una persona debe preocuparse solo de lo que dependa de ella.
- Vete a freír espárragos: se utiliza cuando se quiere que alguien deje de molestar.
- Alucina vecina: expresión que se empleó para referirse al sentimiento de sorpresa.
- Tranqui, tronco: utilizado para reconocer el comportamiento de otro individuo o estar de acuerdo con algo.
Expresiones de la Televisión y Anuncios
- ¿De qué vas, Bitter Kas?: surgió en una publicidad televisiva de una bebida gaseosa llamada Bitter Kas.
- ¿Digamelon?: popularizada en el programa "Martes y Trece".
- Rico, rico, y con fundamento: frase del chef Karlos Arguiñano.
- Kitt, te necesito: de la serie televisiva "El coche fantástico".
- Hasta luego, Lucas: popularizada en la serie "Farmacia de guardia".
- Expresiones Cotidianas
- Flipar en colores: emoción muy grande.
- Eres un fitipaldi: cuando una persona está apurada por realizar una actividad.
- Mola cantidubi: algo excelente o fenomenal.
- Me las piro vampiro: expresión para indicar que alguien se va de un sitio.
- Lo llevas clarinete: significa que un individuo está de acuerdo con algún hecho.
Otras Expresiones
- ¿Cómo andamios?: pregunta sobre el estado de ánimo o bienestar de alguien.
- Ve tú que ahora Boy George: expresión que hace referencia a la alternancia o turno.
- Toma jeroma pastillas de goma: cuando alguien recibe el castigo que merece