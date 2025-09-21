Diario de León

Si has crecido en los 80, te las sabes seguro: las expresiones más divertidas de la época

Te presentamos algunas de las más destacadas, agrupadas por categorías

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

Las expresiones españolas curiosas de los 80 son un reflejo de la época vibrante y llena de cambios que fue esa década en España. Te presentamos algunas de las más destacadas, agrupadas por categorías:

Expresiones Divertidas

  •  ¡Ya ves truz!: una forma jocosa de decir "ya ves tú".
  • Me río de janeiro: expresión que indica que una persona debe preocuparse solo de lo que dependa de ella.
  • Vete a freír espárragos: se utiliza cuando se quiere que alguien deje de molestar.
  • Alucina vecina: expresión que se empleó para referirse al sentimiento de sorpresa.
  • Tranqui, tronco: utilizado para reconocer el comportamiento de otro individuo o estar de acuerdo con algo.

Expresiones de la Televisión y Anuncios

  • ¿De qué vas, Bitter Kas?: surgió en una publicidad televisiva de una bebida gaseosa llamada Bitter Kas.
  • ¿Digamelon?: popularizada en el programa "Martes y Trece". 
  • Rico, rico, y con fundamento: frase del chef Karlos Arguiñano.
  • Kitt, te necesito: de la serie televisiva "El coche fantástico". 
  • Hasta luego, Lucas: popularizada en la serie "Farmacia de guardia".
  • Expresiones Cotidianas
  • Flipar en colores: emoción muy grande.
  • Eres un fitipaldi: cuando una persona está apurada por realizar una actividad.
  • Mola cantidubi: algo excelente o fenomenal.
  • Me las piro vampiro: expresión para indicar que alguien se va de un sitio.
  • Lo llevas clarinete: significa que un individuo está de acuerdo con algún hecho.

Otras Expresiones

  • ¿Cómo andamios?: pregunta sobre el estado de ánimo o bienestar de alguien.
  • Ve tú que ahora Boy George: expresión que hace referencia a la alternancia o turno.
  • Toma jeroma pastillas de goma: cuando alguien recibe el castigo que merece
tracking