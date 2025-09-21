Si has crecido en los 80, te las sabes seguro: las expresiones más divertidas de la época

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las expresiones españolas curiosas de los 80 son un reflejo de la época vibrante y llena de cambios que fue esa década en España. Te presentamos algunas de las más destacadas, agrupadas por categorías:

Expresiones Divertidas

¡Ya ves truz!: una forma jocosa de decir "ya ves tú".

Me río de janeiro: expresión que indica que una persona debe preocuparse solo de lo que dependa de ella.

Vete a freír espárragos: se utiliza cuando se quiere que alguien deje de molestar.

Alucina vecina: expresión que se empleó para referirse al sentimiento de sorpresa.

Tranqui, tronco: utilizado para reconocer el comportamiento de otro individuo o estar de acuerdo con algo.

Expresiones de la Televisión y Anuncios

¿De qué vas, Bitter Kas?: surgió en una publicidad televisiva de una bebida gaseosa llamada Bitter Kas.

¿Digamelon?: popularizada en el programa "Martes y Trece".

Rico, rico, y con fundamento: frase del chef Karlos Arguiñano.

Kitt, te necesito: de la serie televisiva "El coche fantástico".

Hasta luego, Lucas: popularizada en la serie "Farmacia de guardia".

Expresiones Cotidianas

Flipar en colores: emoción muy grande.

Eres un fitipaldi: cuando una persona está apurada por realizar una actividad.

Mola cantidubi: algo excelente o fenomenal.

Me las piro vampiro: expresión para indicar que alguien se va de un sitio.

Lo llevas clarinete: significa que un individuo está de acuerdo con algún hecho.

Otras Expresiones