Las Cainejas ya tienen en caín escultura de su gesta

Las primeras dos mujeres que subieron el Naranjo de Bulnes, en 1935, conocidas como Las Cainejas, cuentan con una escultura homenaje en la localidad leonesa de Caín, donde este domingo se ha recordado gesta, valor y coraje, al coronar una de las cimas más altas de Picos de Europa. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, participó en la clausura de las Jornadas Mar y Montaña 2025 y la conmemoración del 90 aniversario, con la inauguración de esa escultura homenaje en Caín a la histórica ascensión de Las Cainejas al Naranjo de Bulnes, de las que ha destacado su «valor y coraje». En 1935, en los Picos de Europa, dos primas naturales de Caín, María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, nietas del 'Cainejo', hicieron historia.

La gesta

Con solo una semana de diferencia entre sus ascensos, se convirtieron en las primeras mujeres en conquistar la cima del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu); y lo lograron sin conocimientos técnicos ni equipo especializado, lo que convierte su hazaña en una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español. Sen afirmó que estas jornadas buscan rescatar del olvido su legado, rindiéndoles homenaje y reflexionando sobre el papel de la mujer en el montañismo. En su intervención, el delegado ha destacado que «casi un siglo después, su ascenso sigue siendo un símbolo de valentía, determinación y amor por la montaña». En sus palabras, Sen subrayó que el Gobierno de España tiene en la «lucha por la igualdad uno de sus grandes objetivos. Y el feminismo es uno de los pilares de las políticas públicas de este Gobierno y debe ser uno de los espejos en los que las sociedades libres, modernas y democráticas deben mirarse». Por último, el delegado ensalzó a estas dos mujeres. «Vuestra gesta estará siempre en cada rincón de esta tierra y en el corazón de todos, de vuestros descendientes y de vuestros paisanos. Que esta escultura sirva como ejemplo de lucha y valentía porque demostrasteis ser un ejemplo de ello». La pieza de arte, diseñada por el reconocido artista leonés Carlos Cuenllas, está concebida para reflejar la esencia de esta hazaña y su entorno, y se alza sobre una base de roca caliza, que evoca la majestuosidad de los Picos de Europa.

La escultura

La figura del Naranjo de Bulnes se representa en acero corten, un material cuya pátina rojiza y resistencia simbolizan la dureza de la montaña y la resiliencia de sus protagonistas. Un cordón de acero inoxidable traza la vía del Paso Horizontal, detallando el itinerario histórico y simbolizando el vínculo; finalmente, dos siluetas de acero inoxidable dan forma a las protagonistas, asegurando que las heroínas sean recordadas y visibilizadas.

Para potenciar su valor estético y simbólico, la obra de Cuenllas cuenta con un sistema de iluminación interior. La luz se proyectará a través de las fisuras de las placas de acero corten que conforman la figura del Naranjo, ofreciendo una perspectiva mística de la obra cuando oscurece, por la noche.