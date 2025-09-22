Más ingresos hospitalarios por problemas de corazón en León

El estrés laboral, el tabaco, una alimentación poco saludable, las secuelas de covid y la falta de ejercicio físico llevan cada vez a más personas a las camas del hospitalización del servicio de cardiología del Hospital de León. «Tres mil personas ingresaron el año pasado en León, aproximadamente 500 más que el año anterior». Y aumenta el número de mujeres. El cardiólogo Esteban García Porrero ofreció ayer la primera charla programada en el Semana del Corazón, una iniciativa que cumple 24 años organizada de la Asociación Leonesa para la Prevención Cardiaca, con 34 años de existencia en León. «Gracias a la prevención y a la educación cardiosaludable hemos salvado miles de vidas, es difícil de cuantificar».

Para evitar acabar en la mesa de operaciones de un hospital, la mejor manera de no caer enfermo del corazón es la alimentación. «Esto es algo muy importante que tienen que entender las personas. Una alimentación saludable es la herramienta más poderosa».

¿Y que es lo mejor que se puede comer, según la ciencia? Los pilares de la alimentación cardiosaludable están en la ingesta de verduras, frutas, legumbres y frutos secos a diario, cereales integrales por defecto, aceite de oliva extra como grasa principal (en crudo), más pescados y legumbres para el aporte de proteínas, menos alimentos procesados y reducir al mínimo la sal y los azúcares.

Porrero también hizo mención a los últimos hallazgos científicos no tan conocidos hasta ahora, como que el ayuno intermitente, alterno y durante un tiempo restringido puede bajar el riesgo de enfermedad cardiovascular, como que el café tomado con moderación no aumenta el riesgo, o que tomar una copa de vino tinto al día prodría reducirlo. «En este punto hay que valorar a cada paciente».

Tampoco se han demostrado evidencias de que la suplementación de vitaminas y minerales baje el riesgo cardiovascular. Otros estudios han demostrado que el potasio es beneficioso, que el calcio y el selenio no aportan ningún beneficio cardiovascular y que el sodio alto es perjudicial. «Una dieta saludable es el componente esencial para evitar el riesgo cardiovascular, más que el ejercicio», asegura Porrero, que destaca que la peor decisión que se puede tomar en este sentido es saltarse el desayuno. «Saltarse el desayuno se asocia a un aumento del sobrepeso y alteraciones en la glucosa».

Todas las actividades de la Semana del Corazón se llevarán a cabo en el salón de actos del Ayuntamiento de León en la calle Alfonso V. Conferencias, talleres de reanimación cardiopulmonar y mediciones a la población de triglicéridos, colesterol, peso, talla, IMC, circunferencia abdominal y medición se desarrollarán a partir de las 20.00 horas. El año pasado se hicieron pruebas a 200 personas. «Les damos los resultados en el momento para que, si hay alguna anteración, les aconsejamos que vayan a sus médicos para que los evalúen».

Hoy martes, a la misma hora, la doctora Mirna Andrade hablará de Factores de riesgo después de los 50 años de edad'y el miércoles cerrará las conferencias el doctor Eduardo Villacorta con la ponencia Factores de riesgo cardiovascular no modificables'. La entrada libre hasta completar aforo.