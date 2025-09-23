Diario de León

'Mujeres caracoles’ en el Palacio del Conde Luna

La Asociación 'In Genero' de León organiza el 25 de septiembre una obra de teatro titulada 'Mujeres caracoles' para concienciar y visibilizar la situación de las personas en situación de prostitución.

La obra utiliza el teatro inmersivo como una herramienta para que el espectador pase de ser un observador pasivo a un participante activo. Esta metodología permite una experiencia única y envolvente, haciendo que el espectador sienta en carne propia la vulnerabilidad, los miedos y las esperanzas de los personajes. Esto busca crear empatía profunda y generar una conexión humana con las historias de los protagonistas.

El nombre hace alusión a que las personas que ejercen prostitución y o victimas de trata con fines de explotación sexual, son personas itinerantes sin lugar fijo donde vivir y siempre viajan con la casa cuesta, en una maleta.

