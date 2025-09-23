'Mujeres caracoles’ en el Palacio del Conde Luna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación 'In Genero' de León organiza el 25 de septiembre una obra de teatro titulada 'Mujeres caracoles' para concienciar y visibilizar la situación de las personas en situación de prostitución.

La obra utiliza el teatro inmersivo como una herramienta para que el espectador pase de ser un observador pasivo a un participante activo. Esta metodología permite una experiencia única y envolvente, haciendo que el espectador sienta en carne propia la vulnerabilidad, los miedos y las esperanzas de los personajes. Esto busca crear empatía profunda y generar una conexión humana con las historias de los protagonistas.

El nombre hace alusión a que las personas que ejercen prostitución y o victimas de trata con fines de explotación sexual, son personas itinerantes sin lugar fijo donde vivir y siempre viajan con la casa cuesta, en una maleta.