Premios Nobel y científicos piden poner límites a Inteligencia Emocional

Premios Nobel, expertos en inteligencia artificial (IA) y científicos pidieron este lunes que se cree una institución internacional para poner límites a los riesgos de la IA antes de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York esta semana. Esta iniciativa, lanzada ayer y firmada por más de 200 personas y más de 70 organizaciones, insta a los gobiernos a establecer un acuerdo internacional vinculante sobre las «líneas rojas» para la inteligencia artificial. «El llamamiento global para establecer límites en la IA acaba de ser anunciado por Maria Ressa, premio Nobel de la Paz, en la reunión de alto nivel de la ONU que conmemora el 80º aniversario de la organización. Instamos a los gobiernos de todo el mundo a alcanzar un acuerdo internacional crucial sobre los límites que la IA nunca debe cruzar», anunció en una rueda de prensa virtual Charbel Segerie, director ejecutivo del Centro Francés para la Seguridad de la IA.

El fin de esta coalición de expertos es que se exija a los desarrolladores que demuestren la seguridad de sus IA como condición para acceder al mercado, al igual que se hace en la creación de medicamentos y en las centrales nucleares. Las grandes tecnológicas, como Meta, Google u OpenAI, están poniendo toda la carne en el asador y enormes cantidades de dinero para llegar a la «superinteligencia» o inteligencia artificial general (IAG, en inglés AGI), un hipotético sistema de IA que supera las capacidades del cerebro humano y que por ahora solo existe en la ciencia ficción, pero que, según los expertos, podría llegar en la próxima década. Stuart Russell, profesor de la Universidad de Berkeley, destacó que la Inteligencia Artificial está diseñada para imitar muy bien a los humanos. «El comportamiento humano está diseñado para alcanzar objetivos: persuadir, impresionar, sobrevivir, seducir, vender, etc. Inevitablemente, los sistemas de IA adquieren y persiguen estos objetivos por cuenta propia», advierten los promotores de esta iniciativa.