Vestirse de leonés o leonesa, pero como el ILC manda

Ponte el traje del país, pero como Dios manda. O en este caso, como el ILC manda. Ni pelo suelto, ni cabeza descubierta, con pantalón corto o maquillaje exagerado y piercing... ni mujeres vestidas de hombre. Una campaña del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación provincial en colaboración con el Ayuntamiento de León anima a vestirse con la indumentaria tradicional de cara a las fiestas de San Froilán.

Para que el traje, tanto femenino como masculino, se vista con respeto y decoro, el instituto provincial ha publicado la Guía de Indumentaria Leonesa (www.institutoleonesdecultura.es) coincidiendo con la campaña ‘Ponte el traje del país’ en vísperas de las fiestas patronales. Las indicaciones y consejos sobre lo que se debe evitar a la hora de lucir la indumentaria antigua «persiguen que la sociedad trate con el máximo cuidado y respeto un aspecto que constituyó parte por completo insoslayable de la vida cotidiana de nuestros mayores», explica.

Así, se debe evitar ir sin mantón, solamente con justillo, llevar los manteos o rodaos demasiado cortos, o mal puestos (cruzados y atados por delante), así como ir sin medias o con medias sintéticas o no ir debidamente calzados, con tacones modernos, sandalias o zapatillas deportivas.

Se considera inadecuado que las mujeres se vistan de hombre, «con chaleco, faja a la cintura, sombrero o capa de hombre» y se destierra por completo «vestirse como pastorcillas» con elementos que se adquieren en los bazares.

A los hombres se les afea ir con pantalón corto de verano y faja a la cintura; ir sin medias y con las piernas al aire; llevar sombreros borsalinos de fantasía o ala corta, usar reloj o piercings, combinar el traje con una camisa de manga corta. En la medida de lo posible, se les recomienda también que no usen gafas de sol.

La guía se basa en recursos existentes como la carpeta didáctica sobre la indumentaria leonesa, del Museo de los Pueblos Leoneses o el Tutorial Audiovisual sobre las diferentes partes de la indumentaria tanto masculina como femenina (junto al resto de tutoriales, disponible en YouTube) son la base del buen vestir leonés.

La guía remite al Museo de los Pueblos Leoneses (en Mansilla de las Mulas), el Museo de las Tierras de León (en la capital provincial), el Museo del Traje (en Madrid) y el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (Mitle), en Valencia de don Juan, en obras).

Los textos son de Laura Collar, las fotos de Peio García y Javier Miguélez y las ilustraciones de Ricardo Escobar y hace referencia a libros como Indumentaria tradicional de las comarcas leonesas, de Concha Casado, Indumentaria tradicional de la montaña leonesa, de Javier Emperador y Carlos Luis Santos o o «Indumentaria tradicional leonesa. El traje de Veguellina de Órbigo», de Carlos Francisco Javier y Javier Emperador.