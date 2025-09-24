El Hospital Veterinario de León estudia el cáncer en perros y gatos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cáncer es una de las principales causas de muerte en animales de compañía, y su incidencia y tratamiento en España apenas han sido estudiados de forma sistemática. Un equipo de la Universidad de León (ULE) ha analizado por primera vez, durante una década, los casos de cáncer diagnosticados en perros y gatos en el Hospital Veterinario Universitario de León (HVULE), revelando el perfil de los pacientes, los tipos de tumores más frecuentes y las pautas terapéuticas aplicadas.

El trabajo, publicado en la revista 'Frontiers in Veterinary Science', ha sido realizado por Beatriz Romero, Julen Susperregui, Raquel Díez, E. Milena Vázquez, Cristina López, Raúl de la Puente, M. José Díez, Nélida Fernández, José M. Rodríguez-Altonaga y Ana M. Sahagún.

El estudio revisó los historiales clínicos de 22.987 animales atendidos entre 2015 y 2024, de los que 123 (107 perros y 16 gatos) fueron diagnosticados con cáncer. La incidencia media anual fue de 530 casos por cada 100.000 animales, siendo mayor en perros (618 / 100.000) que en gatos (264 / 100.000).

La mayoría de los pacientes eran perros (87%), hembras (62,6%), de raza pura (77,2%) y de edad avanzada (el 78,9% tenía más de 7 años). Entre los perros, las razas más afectadas fueron Golden Retriever y Boxer, seguidas de Pastor Alemán y Labrador Retriever. En gatos, predominó el europeo de pelo corto.