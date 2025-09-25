Diario de León


La predicción de Aemet para León: las máximas suben pero las noches seguirán siendo frías

Durante las primeras horas del día no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas del interior

En la capital se espera una jornada con escasa nubosidad.

En la capital se espera una jornada con escasa nubosidad.DL

Publicado por
EFE
León

Creado:

Actualizado:

La provincia de León vivirá este jueves una jornada marcada por cielos poco nubosos, con la presencia de algunas nubes medias y altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante las primeras horas del día no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas del interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán de forma ligera a moderada.

En la capital leonesa se esperan temperaturas entre los 3 y los 20 grados, mientras que en Ponferrada los termómetros oscilarán entre los 6 y los 24 grados. No se descartan heladas débiles y dispersas en áreas de montaña.

El viento soplará flojo, predominando la componente noreste o variable a lo largo del día. 

tracking