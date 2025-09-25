En la capital se espera una jornada con escasa nubosidad.DL

La provincia de León vivirá este jueves una jornada marcada por cielos poco nubosos, con la presencia de algunas nubes medias y altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante las primeras horas del día no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas del interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán de forma ligera a moderada.

En la capital leonesa se esperan temperaturas entre los 3 y los 20 grados, mientras que en Ponferrada los termómetros oscilarán entre los 6 y los 24 grados. No se descartan heladas débiles y dispersas en áreas de montaña.

El viento soplará flojo, predominando la componente noreste o variable a lo largo del día.