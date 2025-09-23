La primera gran nevada del otoño cubre de blanco la vertiente leonesa de los Picos de Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El otoño ha llegado a la provincia de León con la primera gran nevada de la temporada. La vertiente leonesa de los Picos de Europa se ha cubierto de blanco.

El primer día tras el verano ha llegado con una intensa nevada que ha cubierto de blanco las cumbres que protegen el valle de Valdeón en esta emblemática zona montañosa, transformando el paisaje en un lienzo invernal que contrasta con las altas temperaturas que se han registrado en León la última semana.

La nevada, que se intensificó durante la tarde, afectó al refugio emblemático de Collado Jermoso. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un manto blanco cubriendo prados y senderos.