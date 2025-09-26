El milagro del Amazonas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El tamaño promedio de los árboles en la Amazonía ha aumentado en un 3,2% cada década, una respuesta «consistente» a los niveles crecientes de dióxido de carbono que actúan de fertilizante, según una investigación publicada este jueves en la revista científica Nature Plants. Un equipo internacional de científicos de más de 60 universidades de América del Sur y Reino Unido ha llegado a esta conclusión después de medir el crecimiento de los árboles en 188 parcelas tropicales durante décadas.

Los datos revelan que en los bosques tropicales del Amazonas, el tamaño promedio de los árboles —grandes y pequeños— ha aumentado de manera continuada durante, al menos, los últimos treinta años. «Es una buena noticia. Regularmente escuchamos cómo el cambio climático y la fragmentación amenazan los bosques amazónicos. Pero mientras tanto, los árboles en los bosques intactos han crecido más; incluso los árboles más grandes han seguido prosperando a pesar de estas amenazas», señala la coautora del estudio, Beatriz Marimón, de la Universidade do Mato Grosso, en Brasil, quien coordinó la recolección de datos brasileños en el sur de la Amazonía. El nuevo estudio forma parte de la red Rainfor (Amazon Forest Inventory Network), integrada por 95 investigadores que durante más de treinta años han medido parcelas de bosques tropicales maduros en un periodo en el que las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado casi una quinta parte. «Los resultados de este estudio subrayan cuán importantes son los bosques tropicales en nuestros esfuerzos continuos para mitigar el cambio climático antropogénico», y facilitan una información importante para la COP30 que tendrá lugar en Brasil a final de año, dice Adriane Esquivel-Muelbert, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y responsable del estudio. «A pesar de las preocupaciones de que el cambio climático pueda afectar negativamente a los árboles en la Amazonía y socavar el efecto de sumidero de carbono, el efecto del CO2 en estimular el crecimiento sigue estando presente, lo que demuestra la notable resiliencia de estos bosques, al menos por ahora». Por su parte, la coautora del estudio e investigadora en la Universidad de Bristol (Reino Unido), Rebecca Banbury Morgan, explica que el estudio también ha confirmado «lo destructiva que es la deforestación de la Amazonía».