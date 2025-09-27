Personas migrantes protagonizan 'Un billete para cuatro sueños' en La Fontana

Cuatro personas que llegan a Madrid desde Venezuela protagonizan 'Un billete para cuatro sueños'. Una historia sobre la inmigración que se sube a las tablas del teatro de La Fontana (en Armunia) esta tarde a las 18.00 horas dentro de las actividades culturales del programa de Protección Internacional de San Juan de Dios. La entrada es libre.

Los intérpretes han vivido su propio periplo migratorio, puesto que son solicitantes de asilo que han llegado a León desde Venezuela, Colombia, Rusia y Palestina. En clave cómica, la obra va desgranando los choques culturales y los anhelos de las personas que inician la travesía hacia un país extraño con la esperanza de encontrar una nueva y mejor vida.

Ánjubert Velásquez es el autor del guión y quien se ha prestado a dirigir la obra en la que participan un total de 15 personas entre actores, iluminación y sonido y utillaje y telón. Participan también una niña y un niño de siete y ocho años.

Velásquez llegó a España desde Venezuela el pasado mes de marzo. «Temía por mi seguridad porque denuncia a una compañía que tenía vínculos con el Estado por violación de derechos humanos», explica. El 9 de julio ingresó en el Centro de Protección Internacional La Fontana y en la actividad Un paseo por Armunia, hablando con Ana Crémer, surgió la idea de hacer una obra de teatro.