Protestas por los abusos en la Iglesia

Víctimas portuguesas y españolas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica denunciaron este sábado en Lisboa la dilación en los proceso de indemnización y, en el caso de Portugal, la inacción por parte del Estado a la hora de proteger y apoyar a estas personas. Bajo una lluvia intensa, miembros de Corazón Silenciado, el principal grupo de víctimas en Portugal, junto con representantes de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) y de Justice Iniciative España se concentraron y dieron una rueda de prensa ante la sede de la Asamblea de la República (Parlamento), en la capital lusa.

Allí acudieron pertrechados con carteles con mensajes como '¿Qué han hecho hasta ahora, señores diputados?', 'Toda la vergüenza para ellos, para nosotros coraje', 'Basta de encubrimiento y ocultar' o 'Fue en la cama, en la sacristía, en el confesionario'.

La directora de Justice Initiative España, Ana Cuevas, explicó a EFE que decidieron acudir hoy a Portugal porque lo que está pasando en este país es «una repetición» de lo que ocurre con la Conferencia Episcopal Española. Las víctimas a ambos lados de la frontera piden que se aplique la recomendación del Consejo de Europa a sus países miembros para que se les ayude, conceda una indemnización y que «la Iglesia por fin se haga cargo de todos estos casos", dijo Cuevas.

"Porque está mirando de lado, está dilatando todos los procesos en el tiempo y no terminan de ayudar a las víctimas; y me parece de una maldad absoluta", zanjó esta mujer, que es madre de una víctima de abusos.