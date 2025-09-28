Moteros Solidarios dona sangre en León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Moteros Solidarios realizó este sábado la jornada de donación de sangre en colaboración de la Hermandad de Donantes de León. Con apenas motos, «porque el permiso municipal se demoró», acudieron varios voluntarios a la unidad móvil para efectuar la donación de sangre que hermana a dos entidades solidarias que presiden Martín Manceñido y Ramón Carro. Moteros Solidarios es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a ofrecer paseos terapéuticos y accesibles en moto a personas con discapacidad o enfermedades raras para enriquecer su ocio.