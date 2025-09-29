Una especialista leonesa alerta de la pérdida auditiva en jóvenes por ruido intenso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Cada vez atendemos a más pacientes jóvenes que no entienden bien lo que oyen, lo que llamamos falta de inteligibilidad, y eso no se corrige solo con un audífono», explica la doctora Mónica Granda, quien advierte que el daño en las células del oído interno es irreversible. La especialista, que se acaba de incorporar al cuadro médico del Hospital San Juan de Dios, alerta de que «abusamos de los cascos y de la música a volúmenes muy altos. Y eso pasa factura».

En su consulta también son frecuentes las otitis de repetición en la infancia, las faringitis por reflujo, la presbiacusia o sordera del envejecimiento y los vértigos. «No hablamos solo de un mareo pasajero. Si un síntoma persiste más de tres o cuatro días o interfiere en la vida diaria, es momento de consultar», recomienda.

Comprometida con la formación continua, ha completado títulos de experto universitario en dirección médica, gestión de calidad y liderazgo en salud, además de cursos avanzados en cirugía de oído, fonocirugía, cirugía tiroidea y rehabilitación tras la colocación de implantes cocleares. Indicados para sorderas neurosensoriales (afectan al oído interno) y bilaterales, estos dispositivos electrónicos son capaces de llevar impulsos eléctricos a la cóclea, más conocida como caracol, que posee 3.000 filas de células ciliadas que responden al sonido.

También ha sido tutora honorífica en la Facultad de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos y participa activamente en la formación de nuevos especialistas. Y en el ámbito científico ha publicado en revistas internacionales como el «Journal of Voice» y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, incluyendo el «Annual American Meeting of Otolaryngology».

"Estoy encantada de formar parte del Hospital San Juan de Dios de León y de poder ofrecer una atención integral a pacientes de todas las edades con problemas de oído, nariz y garganta», concluye la doctora Granda.

La doctora Mónica Estefanía Granda Rosales (Madrid, 1989) se licenció en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares (2013) y realizó el MIR en Otorrinolaringología en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (2014-2018). Tiene formación en cirugía otológica, hipoacusia infantil y patología de la voz. Actualmente, amplía su especialización en Audiología a través de la Universidad de Salamanca.

«Cada vez atendemos a más pacientes jóvenes que no entienden bien lo que oyen y eso no se corrige solo con un audífono"