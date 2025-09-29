El jefe de Psiquiatría de León ofrece una charla sobre dolor y cerebro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Activos y Felices ha invitado a Antonio Serrano, jefe de psiquiatría del Hospital de León, a dar una conferencia sobre dolor y cerebro. La charla está prevista este martes día 30 de septiembre a las 19.00 horas en el salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo.

La conferencia es de libre acceso hasta completar aforo y está dirigida al público en general.

El especialista recorrerá la relación del dolor y cerebro para clarificar cómo se activan los neurotransmisores. El dolor y la psquiatría están muy conectados ya que el dolor crónico aumenta significativamente trastornos como la depresión o la ansiedad.

A su vez los problemas de salud mental pueden exacerbar el dolor, entrando en un círculo vicioso. En el dolor crónico existen tanto factores físicos, como psicológicos y socioculturales.