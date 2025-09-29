DMD León orienta sobre el testamento vital en una jornada informativa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de DMD (Derecho a Morir Dignamente) en León realiza una jornada informativa sobre el testamento vital este jueves 2 de octubre. El punto de información, con personas voluntarias de DMD, estará activo desde las 18.00 a las 20.00 horas en el Ceas de Padre Isla.

El propósito de esta jornada informada es ayudar a las personas que lo deseen a plasmar sus deseos al final de la vida en el documento de instrucciones previas, conocido como testamento vital. «Libres hasta el final» es el lema de este colectivo.

Las instrucciones previas pueden recoger desde aspectos sanitarios a culturales, incluida la ayuda para morir mediante eutanasia, si sufre una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, con un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables.