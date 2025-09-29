Un Airbus llamado Bettina Kadner

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Iberia ha bautizado uno de sus aviones, un Airbus A320neo con capacidad para 186 pasajeros, con el nombre de Bettina Kadner para rendir homenaje a la primera mujer que llegó a ser comandante de su flota, además de primera piloto comercial de España y segunda de Europa.

El acto de reconocimiento ha tenido lugar este domingo en La Muñoza, donde la compañía tiene su centro de mantenimiento de aviones y motores, y en él han participado el presidente de Iberia, Marco Sansavini, y la propia Bettina Kadner.

En una breve intervención, Sansavini ha insistido en que desde hoy un avión despegará o aterrizará cada día recordando que «hubo una mujer que abrió un camino, abriendo puertas a quienes vinieron después». Por su parte, Bettina Kadner se ha mostrado muy agradecida por este reconocimiento, que es «la guinda del pastel» que le va a permitir «seguir volando» sin tener que ponerse «a los mandos del avión", lo que «es una gran ventaja", ha bromeado.

Además, ha recordado que su pasión por volar comenzó desde muy pequeña y ha animado a que más mujeres se decanten por esta profesión.