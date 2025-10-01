La tercera carrera por Darío busca coles solidarios

Vuelve el cole, y vuelve la 3ª Carrera por Darío. La asociación 'Por dos pulgares de nada' que busca financiación para investigar la Fibrodisplasia Osficante Progresiva (FOP) que padece el niño leonés Darío convoca la tercera edición de este evento que busca la solidaridad e implicación de la comunidad educativa.

A lo largo y ancho de la provincia (y allí donde llegue el mensaje del pequeño astronauta) es posible sumarse a esta ola de ayuda para saber más de la enfermedad ultrarrara que padece este niño de La Pola de Gordón.

En anteriores ediciones los colegios, centros infantiles e institutos corrieron por la Fibrodisplasia Osificante Progresiva han logrado recaudar más de 80.000€ en la primera carrera y 28.000€ en la segunda, gracias a los cuales Por dos pulgares de nada pudo hacer dos donaciones para la investigación de la FOP que, junto con otras actividades, han sumado 100.000€ en el primer año y 130.000€ recientemente.

La tercera edición se convoca bajo el lema 'del 10 del 10, un día de 10! Los centros interesados pueden inscribirse mediante un correo que hay que enviar al 24007820@EDUCA.JCYL.ES. A partir de esta comunicación se darán las indicaciones para el desarrollo de la carrera.

La organización corre a cargo del Ceip Federico García Lorca de La Pola de Gordón (@ceipfedericogarcialorcalapola) pero no se ponen barreras ni límites a los centros, «sean de donde sean y tenga el número de alumnos que tengan».

La participación tiene como recompensa que el nombre del cole aparezca en el corazón que representa al corazón de Darío el de todos los enfermos de FOP. La asociación Por dos pulgares de nada destaca que lo más bonito es que «los niños conozcan la enfermedad y a Darío».

"Lo más bonito, lo que más valor tiene, es que los niños conozcan la fibrosplasia osificante progresiva (FOP) y que conozcan a Darío"