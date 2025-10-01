Personas con autismo de León protagonizan 'Divergentes'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Doce alumnos con autismo del taller de Cine (Imagina León) del centro Autismo León plasman en un documental su «experiencia de vida» a partir de sus testimonios. El documental «Divergentes», impartido el fotógrafo y cineasta profesional Pascual Marín Marina, está enmarcado dentro del servicio de Orientación, Formación y Empleo, cuya responsable, Belén del Palacio considera que «ha sido una manera de potenciar nuestras fortalezas y enfrentar miedos».

El proyecto comenzó en junio de 2024 y ahora, un año después, verá la luz el próximo martes 14 de octubre con el Salón de Actos del Ayuntamiento de León como escenario. Este evento supone la culminación de un arduo trabajo de aprendizaje y superación por parte de los chicos y chicas de Autismo León, quienes han querido mostrar al mundo cómo es su «Compañero de viaje».