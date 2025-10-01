Adopta un perro: Romina y Daneris, dos ‘perras basura’ tiradas a la calle porque no les gustaba cazar

Las dejaron tiradas en la calle, a las dos, en La Bañeza. Y por ahí andaban deambulando, en busca de agua y algo que comer. Son dos desechos de caza, dos ‘perras basura’, como tantos perros de caza que no les sirven a sus dueños.

Romina y Daberis, dos setter de unos dos años, han tenido suerte. Están acogidas en la protectora de La Bañeza. Son cariñosas, obedientes y se llevan bien con perros y gatos. Buscan dos familias a las que no les guste, como a ellas, cazar. Está en la asociación protectora de animales y plantas de La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para su adopción es en el número de teléfono 691733282 o el correo mariviamado@hotmail.com.