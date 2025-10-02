García cuestiona el síndrome posaborto e investigará si es legal

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este miércoles que su departamento estudiará la legalidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres de un posible 'síndromes posaborto', que, ha asegurado, «no existe como diagnóstico clínico». La dirección nacional del PP ha respaldado esta iniciativa, impulsada por Vox y apoyada por el grupo municipal popular, que tiene como objetivo explicar a las mujeres que quieran abortar las consecuencias que tiene para su salud, entre ellas, alcoholismo, depresión o pesadillas, según la formación de Abascal.

García ha advertido al PP que de llevarse a cabo, su ministerio estudiará «la legalidad de la acción y las consecuencias jurídicas que pueda tener de acoso y desinformación». García ha reprochado a PP y Vox que intenten relacionar el aborto con «un futuro de miedo y de apocalipsis, de mujeres alcohólicas y drogadictas». "El único síndrome es la ultraderechización del PP con su odio, su señalamiento a las mujeres y su negacionismo", ha señalado.