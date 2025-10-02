García cuestiona el síndrome posaborto e investigará si es legal
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este miércoles que su departamento estudiará la legalidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres de un posible 'síndromes posaborto', que, ha asegurado, «no existe como diagnóstico clínico». La dirección nacional del PP ha respaldado esta iniciativa, impulsada por Vox y apoyada por el grupo municipal popular, que tiene como objetivo explicar a las mujeres que quieran abortar las consecuencias que tiene para su salud, entre ellas, alcoholismo, depresión o pesadillas, según la formación de Abascal.
García ha advertido al PP que de llevarse a cabo, su ministerio estudiará «la legalidad de la acción y las consecuencias jurídicas que pueda tener de acoso y desinformación». García ha reprochado a PP y Vox que intenten relacionar el aborto con «un futuro de miedo y de apocalipsis, de mujeres alcohólicas y drogadictas». "El único síndrome es la ultraderechización del PP con su odio, su señalamiento a las mujeres y su negacionismo", ha señalado.