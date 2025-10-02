Más de 120 personas pasan lista en León de la infancia asesinada en Palestina

Más de 120 personas participan desde esta mañana en una lectura ininterrumpida, durante unas doce horas, de 18.500 nombres de niños y niñas asesinados en Palestina por los ataques de Israel.

'Pasamos lista', título de la iniciativa, se realiza en el exterior del IES Juan del Enzina, promovida por Marea Palestina de Educación en León. Es una iniciativa a nivel estatal que en la jornada de este jueves se realiza también en Granada.

Los 18.500 nombres que leerán docentes, estudiantes y personas del ámbito de la cultura, el periodismo y la política participan en esta iniciativa solidaria y de denuncia del genocidio en Palestina.

Desde que, en octubre de 2023, un atentado de Hamás desatara una ofensiva de Israel que se ha convertido en un genocidio según la ONU , son más de 20.000 los niños y las niñas víctimas mortales que se cuentan.

Los 18.500 nombres se publicaron este verano en el Washington Post y se han convertido en un ariete de la denuncia de lo que está sucediendo a nivel mundial y en particular en la educación.

En León, desde las 10 de la mañana más de 150 personas se han reunido en el exterior del IES Juan del Enzina. La organización ha mostrado su solidaridad con la Global Sumud flotilla interceptada por Israel y acudirán esta tarde a las 19.00 horas a la concentración frente al Ayuntamiento de León en Ordoño II, mientras se mantiene la lectura.

Se espera que la afluencia aumente a lo largo de la mañana por la huelga estudiantil que se ha convocado en paralelo.