El sueño de la leonesa Sara Braña en Roquetas de Mar

La leonesa Sara Braña, que perdió la vista a consecuencia de un retinoblastoma, es una de las finalistas elegidas por la editorial Punto Rojo para sus XII Premios anuales, en la categoría de libro infantil y juvenil, por su novela ‘La niña que quería flor’.

La gala que se celebra esta tarde en Roquetas de Mar (Almería) dará a conocer a las personas premiadas. «Estoy súper contenta, porque creo que va a ser una experiencia muy bonita, no solamente viajar hasta allí, sino estar en la gala, asistir a la fiesta, y conocer gente nueva, que seguro será muy interesante y enriquecedora…», afirmaba antes de emprender el viaje.

La noticia fue toda una sorpresa. Un día de finales de agosto, mientras esperaba en una consulta con su madre en el Hospital El Bierzo, recibió una llamada que no pudo atender. A la segunda alcanzó a oír la voz de su editora. Estaba nominada para un premio de literatura infantil y juvenil.

Para Sara «ya es un premio» la aventura de disfrutar de un acontecimiento que cuenta con el respaldo del Grupo Lantia, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación de Almería. Su vida ha estado llena de obstáculos, pero su capacidad para derribarlos, con el apoyo de su familia, la sanidad pública y la Once, está a prueba de bombas.

Natural de Viñales, en el municipio berciano de Bembibre, donde pasó su infancia, estudió Magisterio en la Universidad de León y luego se especializó en Educación Especial y cursó Psicopedagogía y Filología Hispánica. Se doctoró con una tesis sobre Mariano José de Larra.

Fue otro cáncer, en la vejiga, el ariete que le dio «el tiempo y el espacio» para lanzarse a escribir novelas. ‘La niña que quería ser flor’ es un canto a la autoaceptación. Su moraleja «es bueno admirar los talentos ajenos, pero sin desprestigiar del propio, y tal vez eso que a veces envidiamos de los demás, no es tan bonito ni tan ideal como nos parece». La magia de una madrina hace que la niña consiga su sueño, pero luego «se da cuenta de que también las flores sufren y es complicado permanecer estática, ante las inclemencias del tiempo o las agresiones humanas…».

Escribir es el sueño que Sara Braña cumple, día a día, desde hace 11 años. Empezó con ‘Amor en tinieblas’ y ‘Noches turbulentas’, dos novelas en las que introdujo ficción biográfica y una enorme dosis de romanticismo. «Me inspiro en mi propia vida y la que imagino que tendría que ser». Aunque domina el braille, usa transcriptores de voz y su dominio de la mecanografía le permite escribir en word. «Tuve un profesor muy estricto que me decía: Sara, lo elegante es usar todos los dedos».

Colecciona muñecas y baila. Siempre sonriente, es muy crítica y justiciera. Este año, asegura, no ha parado de hacer maletas. Hoy su destino está en el Auditorio de Roquetas de Mar a partir de las 20.00 horas. Por la alfombra roja desfilarán muchas caras conocidas. Los finalistas compiten en ocho categorías literarias. Los ganadores de cada categoría recibirán un pack de servicios promocionales y herramientas para sus libros, valorado en 2.500 euros cada uno. Además, se entregará el Premio Especial al Mejor Libro del Año, dotado con 7.000 euros en metálico, que será otorgado por la periodista y presentadora Noor Ben Yes-sef.

Se sirve de transcriptores de voz y de su buen dominio de la mecanografía para escribir en el ordenador: «Tuve un profesor estricto»