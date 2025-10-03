El tiempo en León: cielos despejados y temperaturas máximas en ascenso

El cielo en la ciudad aparecía despejado esta mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes en la provincia de León una jornada de cielos poco nubosos, con presencia de nubes altas, y temperaturas suaves que invitan a disfrutar del inicio del fin de semana al aire libre.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o podrían descender ligeramente.

En la capital leonesa se esperan valores entre los 10 y los 26 grados, mientras que en Ponferrada se alcanzarán los 28 grados, con una mínima de 12. Astorga y Villablino registrarán mínimas más frescas, de 9 y 8 grados respectivamente, y máximas de 27.

El viento soplará flojo, con dirección variable o del suroeste, sin previsión de fenómenos adversos.