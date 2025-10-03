"El pan de Astorga, mucho en la mano y poco en la andorga" y otros refranes de la provincia de León
Dicho popular de la ciudad de Astorga que hace alusión a las famosas mantecadas
La provincia de León, con su propia herencia lingüística del idioma leonés (o asturleonés), tiene gran riqueza de vocabulario y expresiones que la distinguen. Algunos refranes populares que se refieren a diferentes zonas de la provincia leonesa son los siguientes:
- "Tres cosas tiene León que no las tiene Madrid: San Marcos, la Catedral y el Hospicio en el Jardín": Refrán que exalta el patrimonio cultural y monumental de la ciudad (San Marcos es hoy el Parador Nacional).
- "El pan de Astorga, mucho en la mano y poco en la andorga": Dicho popular de la ciudad de Astorga que hace alusión a las famosas mantecadas, un dulce muy esponjoso que "llena" poco el estómago ("andorga").
- "Cuando los nublados van para León, el que dice que llueve tiene razón": Refrán meteorológico popular sobre la predicción del tiempo.
- "Si a Curueño vas, lleva pan, que agua hallarás": Refrán que alude al río o la aldea de Curueño, indicando que es una zona con abundante agua.
- "El que fue a la villa perdió la silla y el que fue a León su sillón": Variación del refrán castellano ("El que se fue a Sevilla...") que se usa en León, a veces en el contexto de la ciudad capital.
- "Toledo en riqueza, Burgos en fortaleza y León en belleza": Refrán que compara y elogia la belleza monumental de León frente a otras ciudades importantes de Castilla y León.
- "Estar en Babia": Aunque se usa en toda España, la expresión tiene su origen en la comarca leonesa de Babia, remota y de difícil acceso, de ahí el sentido de estar despistado o ausente.