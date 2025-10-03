"El pan de Astorga, mucho en la mano y poco en la andorga" y otros refranes de la provincia de León

Dos jóvenes disfrutan de los manjares de una de las fábricas de hojaldres y mantecadas de Astorga, productos típicos de la ciudad.

La provincia de León, con su propia herencia lingüística del idioma leonés (o asturleonés), tiene gran riqueza de vocabulario y expresiones que la distinguen. Algunos refranes populares que se refieren a diferentes zonas de la provincia leonesa son los siguientes: