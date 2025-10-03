San Froilán premia la colaboración, en imágenes

«Los premios ponen en valor la colaboración a favor del bien común, la creatividad y la esperanza». El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió anoche la entrega de la primera edición de los Premios San Froilán, que reconocen el trabajo colaborativo en alguno de los rincones de los 10.000 m² de la Diócesis de León. «Son proyectos admirables realizados por colectividades y que apenas se conocen. Pueden recaer en personas o entidades que no son de la iglesia. Esperamos que en las próximas ediciones se presenten muchas candidaturas».

La primera edición de los premios contó con el respaldo de una amplia representación social que se dio cita en el salón de actos del Museo Diocesano y de la Semana Santa en una gala en la que se reconoció la mejor Innovación Social, el Cuidado del Patrimonio Cultural y Artístico Sacro, la Mejora Educativa y el Compromiso Religioso. Todos los premiados recibieron una réplica de la escultura de San Froilán del artista Josep María Subirachs, autor del conjunto escultórico de la Basílica de la Virgen del Camino, y un certificado de reconocimiento.

Innovación Social

El premio a la Innovación Social es para el proyecto ‘Juntos cumplimos sueños’ del Colegio Divina Pastora. Cincuenta alumnos de 4º de ESO y dos profesores coordinadores pusieron en marcha la iniciativa Aprendizaje Servicio para ayudar a usuarios grandes dependientes del CRE de San Andrés del Rabanedo, que acudían al centro educativo para participar en esta actividad y, con un simulacro bien organizado, podían aproximarse a cumplir sus sueños, como viajar a Nueva York, conocer una granja o bailar, al tiempo que el alumnado conocía las dificultades que tienen que superar otras personas.

Compromiso Religioso

El premio al Compromiso Religioso es para el Equipo Alpha León, un proyecto de evangelización que comenzó en León desde el año 2019. Consiste en la organización de cenas con personas no creyentes para hablar de la iglesia, Jesús y las dudas que cada participante muestre sobre la Biblia. A lo largo de trece cenas cada viernes durante cuatro meses, gratuitas para los participantes, el equipo de 26 personas laicas de distintas parroquias de León y dos sacerdotes, abordan los asuntos de interés de los asistentes a estos encuentros. Uno de ellos se celebró en la cárcel de Villahierro, en Masilla de las Mulas. Uno de los reclusos se bautizó al finalizar la actividad. Otros dos encuentros Alpha se celebraron en los comedores de las Carbajalas y otro en el Seminario. En este tiempo, tres personas se han confirmado y los que llegan al final de las cenas (de los treinta que empiezan acaban entre 18 y 20), mantienen contacto a través de los grupos de wasap. El grupo convoca a través de redes sociales, boca a boca o parroquias y el número máximo de participantes es de treinta comensales que tienen una edad media de entre 20 y 50 años.

Mejora Educativa

El premio a la mejora educativa recayó en el proyecto ‘Los ángeles del Tukuko’, del colegio Virgen Blanca de León. El objetivo de este proyecto es enseñar al alumnado el trabajo de una misión a través de un diseño transversal en el que participan todas las asignaturas. Al final, el alumnado participó en un bocadillo solidario para recaudar fondos para la misión Tukuko en Venezuela, un centro educativo para menores indígenas que está gestionado por los hermanos Capuchinos situado en una zona fronteriza con Colombia. Allí los niños, además de aprender, se aseguran una comida al día. El proyecto recibió la aportación de casi mil euros procedentes de este trabajo del colegio Virgen Blanca.

Patrimonio Sacro

El comité de selección de esta primera edición de los premios reconoce el trabajo de restauración y conservación del patrimonio religioso en la zona de Riello, un proyecto que se inició en 2021 entre el Ayuntamiento de la localidad y las parroquias para velar por el patrimonio y ponerlo en valor. La restauración, realizada en un taller de profesionales del Ayuntamiento, ha permitido restaurar un centenar de obras y promocionar las visitas guiadas en diez iglesias.

La categoría en Preservación y Difusión de las Tradicionales Culturales y Etnográficas quedó desierta.