El astronauta leonés, Pablo Álvarez, ya está preparado para una misión espacial

El astronauta leonés Pablo Álvarez ha completado ya la formación que le convierte en 'elegible' para incorporarse a una misión espacial, y está listo para viajar a la Estación Espacial Internacional (ISS) antes del 2030, cuando se desorbite el complejo espacial después de completar una vida útil de más de treinta años.

Y aunque su entrenamiento se ha enfocado de forma prioritaria para integrarse en una misión tripulada a la ISS, el astronauta aseguró ayer que los entrenamientos que realiza le permitirían integrarse también en futuras misiones dentro del programa Gateway. Se trata de un programa que impulsan las principales agencias espaciales del mundo para construir una pequeña estación espacial que orbite de forma permanente la Luna, concebido como una parte esencial del programa Artemis —el plan de Estados Unidos, la Nasa y sus socios principales para volver a la Luna con naves tripuladas-. Pablo Álvarez se refirióa su preparación como astronauta durante un encuentro con los medios de comunicación en el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA), donde ayer se celebró una jornada de puertas abiertas que reunió a miles de personas en el complejo espacial de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Ese entrenamiento ha capacitado al astronauta en el manejo de sistemas de naves, ‘caminatas’ espaciales, ingeniería de vuelo, robótica, además de sistemas de soporte vital, supervivencia o medicina. Y, tras complementar su formación para realizar actividades ‘extravehiculares’ en un centro especializado de la Nasa, se prepara para obtener la licencia de piloto y se ha sumado a expediciones científicas en las que ha tenido oportunidad de simular condiciones de vida similares a las que encontrará en la Estación Espacial. El leonés subrayó la cada vez mayor posibilidad europea y española de liderar grandes proyectos y programas espaciales, y ha subrayado la trascendencia del próximo Consejo Ministerial de la ESA, que se celebrará a finales de noviembre, ya que se fijarán los presupuestos y se definirán las prioridades de este organismo para los próximos años. A la importancia estratégica de esta reunión se refirió también el director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, quien cifró en unos 22.500 millones de euros el presupuesto que se va a asignar a misiones y programas para los próximos años y apuntó el «cambio de paradigma» en el que está inmersa la Agencia Espacial Europa para avanzar hacia una mayor independencia.