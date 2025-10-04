UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN
La leonesa Sara Braña gana el premio Punto Rojo
La escritora invidente se alza con el primer galardón de la editorial por su novela 'La niña que quería ser flor'
La leonesa ciega Sara Braña se alzó este viernes con el primer galardón de los XII Premios anuales de la editorial Punto Rojo por su novela La niña que quería ser flor, en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil. «Estoy como una nube, la fiesta también fue muy bonita, con comida y música… Una noche inolvidable», asegura la autora leonesa tras recoger el premio en la gala celebrada en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.