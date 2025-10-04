La leonesa Sara Braña gana el premio Punto Rojo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La leonesa ciega Sara Braña se alzó este viernes con el primer galardón de los XII Premios anuales de la editorial Punto Rojo por su novela La niña que quería ser flor, en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil. «Estoy como una nube, la fiesta también fue muy bonita, con comida y música… Una noche inolvidable», asegura la autora leonesa tras recoger el premio en la gala celebrada en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.