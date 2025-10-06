‘9 mujeres en el bosque lácteo’ en el Día de la Arquitectura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Arquitectos de León, situado en el Palacio de Gaviria, celebra hoy 6 de octubre a partir de las 18.00 horas, el Día Mundial de la Arquitectura con un acto en el salón de actos de su sede, que estará presidido por su decana, Eva Testa San Juan, que leerá un manifiesto preparado el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, denominado Arquitectura que te cuida.

Tras dicho acto, se procederá a la proyección del cortometraje 9 mujeres en el bosque lácteo, del director Alfonso Ordoñez, que tiene como tema central la maternidad a través de la experiencia vital de nueve mujeres vivida en los años 60. Por otra parte, el documental subraya el valor arquitectónico de la clínica de maternidad Santa Ana de La Bañeza, construida en 1958 por el arquitecto Luis Aparicio Guisasola, que, debido a su importancia dentro del Movimiento Moderno, recibió hace dos años el reconocimiento de la Fundación «DoCoMoMo ibérico».

Tras la proyección del corto se dará paso a un coloquio entre los asistentes en el que se hablará de arquitectura y cine, en el que participarán el director del cortometraje, Alfonso Ordóñez, el arquitecto e investigador y miembro del grupo de Arquitectura y Cine de la Escuela Superior de Arquitectura Técnica de la Universidad de Valladolid, Iván Rincón, y el fotógrafo profesional especializado en fotografía de arquitectura, Rubén Fernández.

Durante todo el mes de octubre, las delegaciones tienen preparados diversos actos de índole cultural y abiertos al público, o de carácter técnico para los colegiados.