Día festivo en León con cielo despejado y un contraste térmico de 20 grados entre la mañana y las horas centrales

El cielo en la ciudad aparecía despejado esta mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en León predominio del cielo con nubes altas o despejado, sin descartar alguna bruma o banco de niebla aislado a primeras horas.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la meseta y con pocos cambios en el resto, las cuales se situarán entre los 3 y los 8 grados.

Y las máximas irán en ascenso, que podrá ser localmente notable en el extremo norte, con oscilaciones entre los 23 grados de Astorga y León y los 27 previstos en Ponferrada y Villablino.

El viento será flojo y variable.

