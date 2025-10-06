Tres nuevos galardones en los XVI Premios de Alimerka

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fundación Alimerka ha hecho público el fallo de los XVI Premios Luis Noé Fernández, que en esta edición han recaído en la ONG Sendera, en la categoría de Lucha Contra el Hambre y la Malnutrición; en la Asociación Albéniz, en Asistencia Alimentaria y en el Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica C022 del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, liderado por la pediatra María Rosaura Leis, en la modalidad de Nutrición.

Cada uno de los tres galardonados recibirá una dotación de 20.000 euros, además de un diploma acreditativo y una obra gráfica conmemorativa realizada por la artista Helena Toraño. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Los premiados se suman así a una amplia lista de galardonados consolidados como referentes nacionales. El premio en la categoría de Nutrición ha sido otorgado a lo largo de estos años a destacados grupos de investigación por sus contribuciones científicas. En 2024 se distinguió al Grupo de Investigación en Alimentación, Nutrición, Desarrollo y Salud Mental de la Universidad Rovira i Virgili.