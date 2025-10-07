Sin coches de caballos

Publicado por Agencias Málaga Creado: Actualizado:

La ciudad de Málaga no cuenta desde este lunes con transporte turístico de viajeros en coches de caballos después de que el Ayuntamiento haya revocado las 25 licencias en vigor y haya indemnizado a sus titulares. Tras la prohibición en Málaga, los coches de caballos solo se mantienen en tres localidades: Marbella, Mijas y Fuengirola

La revocación de las licencias fue anunciada el pasado enero por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el debate del estado de la ciudad.

La medida viene determinada por «la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo de coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales", según el Ayuntamiento.

El importe de la indemnización, que ya ha sido abonado a los titulares, por la amortización de cada licencia asciende a 125.380,48 euros tal y como establece un informe elaborado el pasado febrero por una auditora externa.

Señalización

El Consistorio también ha retirado este lunes la señalización vertical indicativa de la reserva de plazas para aparcar los coches de caballos ubicada en Cortina del Muelle, Paseo de los Curas y avenida Cervantes, en el centro de la capital. El Ayuntamiento de Málaga regulaba este servicio de transporte de acuerdo a la ordenanza municipal del 2015, la cual establece la concesión de licencias para la realización de este servicio con una vigencia temporal máxima de 20 años, plazo que expiraba en octubre de 2035. De las 55 licencias de coches de caballo que existían en 2018, 30 ya fueron objeto de rescate y amortización, con carácter voluntario y previa indemnización, en las anualidades de 2016, 2018, 2019 y 2020, en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 25 de mayo de 2018. El Partido Animalista Pacma ha celebrado el fin del servicio de paseo turístico en coches de caballos en Málaga «tras más de 10 años de lucha» para abolir esta práctica, al haber revocado el Ayuntamiento las 25 licencias en vigor, y ha animado a otras ciudades a «seguir el mismo camino».

Las caballerizas serán desmanteladas y cada propietario deberá encontrar su propia solución. Es posible que los caballos sean trasladados a otros municipios.