Estas son las identidades de género que existen y por qué se caracterizan
Es una experiencia individual que no está ligada necesariamente al sexo que se le asignó al nacer ni a su orientación sexual
La identidad de género es la percepción y manifestación personal e interna del propio género de cada persona. Es una experiencia individual que no está ligada necesariamente al sexo que se le asignó al nacer ni a su orientación sexual.
Aunque la diversidad es muy amplia, los principales tipos de identidad de género se agrupan en dos categorías principales: Cisgénero y Transgénero, incluyendo dentro de esta última el espectro No Binario.
Identidad Cisgénero
El término Cisgénero (a menudo abreviado como cis) se aplica a la mayoría de las personas y significa que su identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer (basado en sus características biológicas).
En qué consiste: Si a una persona se le asignó el sexo masculino al nacer y se identifica como hombre, es cisgénero. Si a una persona se le asignó el sexo femenino al nacer y se identifica como mujer, es cisgénero.
Prefijo: El prefijo cis- proviene del latín y significa "de este lado" o "de aquí".
Identidad Transgénero
El término Transgénero (a menudo abreviado como trans) se aplica a las personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. Es un término general que abarca diversas identidades.
En qué consiste: Una mujer transgénero es una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer, pero que se identifica como mujer. Un hombre transgénero es una persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer, pero que se identifica como hombre.
Prefijo: El prefijo trans- proviene del latín y significa "a través" o "del otro lado".
Transexual: Es un término más antiguo y específico que se usa para describir a personas trans que sienten la necesidad de transformar su cuerpo (a través de tratamientos hormonales y/o cirugías de reasignación sexual). Aunque antes se usaba de forma general, hoy en día muchas personas trans prefieren el término transgénero.
Identidad No Binaria
La identidad No Binaria (o Non-Binary / Enby) se engloba dentro del espectro de las identidades transgénero y se refiere a aquellas cuya identidad de género no se corresponde total o parcialmente con los extremos binarios tradicionales de "hombre" o "mujer".
El género no binario es un término "paraguas" que incluye muchas identidades diferentes:
- Agénero: La persona se identifica como sin género, o no siente ninguna identidad de género.
- Género Fluido (Genderfluid): La persona fluctúa o se mueve entre dos o más identidades de género (hombre, mujer, no binario, etc.) y puede variar según el momento.
- Bigénero: La persona se identifica con dos géneros de forma simultánea o alternante (por ejemplo, hombre y mujer).
- Pangénero: La persona se identifica con todos los géneros o una gran variedad de ellos.
- Demigénero (Demichico/Demichica): La persona se identifica parcialmente con un género, pero no por completo (ej. Demichico se identifica parcialmente como hombre).
- Genderqueer: Término amplio que se utiliza a menudo para expresar una identidad que desafía o rechaza las categorías binarias tradicionales.