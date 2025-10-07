Estas son las identidades de género que existen y por qué se caracterizan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La identidad de género es la percepción y manifestación personal e interna del propio género de cada persona. Es una experiencia individual que no está ligada necesariamente al sexo que se le asignó al nacer ni a su orientación sexual.

Aunque la diversidad es muy amplia, los principales tipos de identidad de género se agrupan en dos categorías principales: Cisgénero y Transgénero, incluyendo dentro de esta última el espectro No Binario.

Identidad Cisgénero

El término Cisgénero (a menudo abreviado como cis) se aplica a la mayoría de las personas y significa que su identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer (basado en sus características biológicas).

En qué consiste: Si a una persona se le asignó el sexo masculino al nacer y se identifica como hombre, es cisgénero. Si a una persona se le asignó el sexo femenino al nacer y se identifica como mujer, es cisgénero.

Prefijo: El prefijo cis- proviene del latín y significa "de este lado" o "de aquí".

Identidad Transgénero

El término Transgénero (a menudo abreviado como trans) se aplica a las personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. Es un término general que abarca diversas identidades.

En qué consiste: Una mujer transgénero es una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer, pero que se identifica como mujer. Un hombre transgénero es una persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer, pero que se identifica como hombre.

Prefijo: El prefijo trans- proviene del latín y significa "a través" o "del otro lado".

Transexual: Es un término más antiguo y específico que se usa para describir a personas trans que sienten la necesidad de transformar su cuerpo (a través de tratamientos hormonales y/o cirugías de reasignación sexual). Aunque antes se usaba de forma general, hoy en día muchas personas trans prefieren el término transgénero.

Identidad No Binaria

La identidad No Binaria (o Non-Binary / Enby) se engloba dentro del espectro de las identidades transgénero y se refiere a aquellas cuya identidad de género no se corresponde total o parcialmente con los extremos binarios tradicionales de "hombre" o "mujer".

El género no binario es un término "paraguas" que incluye muchas identidades diferentes: