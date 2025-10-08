Hoy se falla el Concurso de pódcast 2025 de Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy, día 8 de octubre a las 19.00 horas, tendrá lugar el fallo del Concurso de pódcast 2025 en la sede del Club de Prensa del Diario de León situada en la calle Fajeros número 1 de León.

Este concurso, dirigido a estudiantes de 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato que cursen estudios en centros educativos de la comunidad de Castilla y León, llega a su fase final tras la votación popular realizada entre el 8 y el 26 de septiembre de los 6 pódcast finalistas, elegidos por representantes de la Fundación María Jesús Soto, del Diario de León, y por profesionales del mundo financiero de las siguientes empresas: Andbank, Fidelity, ODDO BHF AM, GAM Investments, Alliance Bernstein, Capital Group, Pictet AM y Vontobel AM.

Los títulos de los 6 trabajos finalistas votados son estos:

GTA V. Tutorial no oficial de economía global

Hiperconsumo en Montepinar

Made in caos

Amor a plazos

La gallina de los huevos de oro

Cantando impuestos

Hoy se dará a conocer el fallo del premio tras una votación en la que, las personas inscritas, han asignado primer, segundo, o tercer puesto a tres de los seis pódcast mencionados, por cumplir con los objetivos y premisas del premio.

Los tres ganadores recibirán los libros sobre economía, finanzas y emprendimiento de la colección Educación Financiera Básica publicados por la Fundación M.ª Jesús Soto hasta la entrega de premios, y una suscripción digital anual por persona al Diario de León en formato PDF.

Además:

Los ganadores del primer premio recibirán una tablet por persona.

Los premiados con el segundo puesto recibirán un reloj de actividad por persona.

Y los ganadores del tercer premio un libro electrónico (ebook) por persona.

La misma colección que reciban los ganadores la recibirán también los centros educativos que hayan participado en este concurso con un mínimo de 10 estudiantes, así como el ganador de la rifa realizada entre todos los votantes inscritos en la votación popular.

Además de contar con la asistencia al acto del director provincial de Educación, don Alberto Natal, esperamos contar con el mayor número de participantes del concurso y sus docentes, agradeciéndoles de antemano que nos acompañen y que hayan participado en este concurso educativo.