Un cóctel de tres virus complica en otoño la salud de los leoneses

Dolor de cabeza, problemas respiratorios, estornudos, toses y dolor generalizado en el cuerpo. Son los síntomas más usuales de una infección que en esta nueva temporada de otoño se han incrementado en León por un cóctel de tres virus. La gripe, el covid y la bronquiolitis han comenzado con fuerza y complican la salud de los leoneses en un otoño en el que todavía no ha comenzado la temporada gripal, según los datos de la red centinela de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que en el resumen semanal de incidencias de infecciones respiratorias agudas hasta el 5 de octubre refleja un aumento de las patologías respiratorias en las últimas semanas alcanzando una tasa de 766 casos por 100.000 habitantes en toda la Comunidad. La incidencia de covid se sitúa en 68 casos por 100.000 habitantes y la de los síntomas gripales en 45 casos, todavía por debajo del humbral epidémico. "También se ha observado un ascenso de tasa de bronquitis y bronquiolitis".

En todo caso, los datos recogidos en el informe semanal solo reflejan las pruebas que detecta la red centinela, pero son muchos los pacientes que acuden con síntomas gripales que no se hacen los test o que, si se la hacen, no quedan registrados en ninguna estadística.

De momento, el nivel de intensidad epidémica es muy baja.

Campaña de vacunación

El repunte de casos coincide con el inicio de la campaña de vacunación. El próximo 14 de octubre comenzará en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, la población diana. Dos semanas antes, el 1 de octubre, comenzó con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las embarazadas.

Para la campaña 2025-2026, la Consejería de Sanidad ha comprado 765.650 dosis de vacunas frente a la gripe, con un gasto total de 9.485.637 euros, incluida la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 8 años. A esto se suma el presupuesto de 2.825.680 euros para la adquisición de las 13.000 dosis de anticuerpo monoclonal (Nirsevimab) frente a VRS para la población infantil, así como 5.782.400 euros más destinados a las 50.000 dosis frente a VRS para personas institucionalizadas. Por lo tanto, el Gobierno autonómico realizará una inversión total de 18.093.717 euros en la campaña de vacunación 2025-2026.