Altar de Frida por la salud mental en León

El Museo de la Emigración Leonesa abrió este jueves al público su tradicional Altar del Día de Muertos, que en esta edición estará dedicado a Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más influyentes del siglo XX.

El Altar u Ofrenda recrea retazos de la vida y obra de Frida, sus famosos autorretratos y el agitado universo que creó junto al muralista Diego Rivera. Un montaje lleno de color y con todos los elementos más típicos de la tradición mexicana. Declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Día de Muertos es una de las fechas más señaladas del calendario azteca y su máxima expresión son los Altares, con los que los vivos rinden homenaje a los difuntos. Papel picado, catrinas, alebrijes, cráneos, flores, velas… El personal del Museo adentrará a los visitantes en el simbólico mundo de las ofrendas, para que conozcan su significado, qué elementos deben incluir y cómo se vive esta tradición en México. El Altar estará abierto al público en el interior del Museo hasta el 16 de noviembre.

Para esta edición el Museo ha previsto una visita comentada por personal del Museo, a precios populares y con fines benéficos. La recaudación se destinará a Aldis Salud Mental.