Esto es lo que gana un agente forestal en León cada mes — y cómo varía según su contrato

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pocos empleos implican tanto compromiso con el territorio como el de los agentes forestales. En León, estos profesionales (técnicamente conocidos como agentes medioambientales) desempeñan funciones clave en la vigilancia ambiental, la prevención de incendios y la protección del medio natural. Pero ¿cuánto cobran realmente por este trabajo? Las cifras oficiales cuentan solo una parte de la historia. El salario mensual de un agente forestal en León no es único ni fijo: depende del tipo de contrato, los complementos específicos y hasta de la provincia o la empresa que lo contrate. Y en algunos casos, las diferencias pueden superar los 800 € al mes.

Cuánto gana un agente forestal en León según fuentes oficiales



Según la Orden PRE/696/2024, de 9 de julio, publicada en el BOCYL, el sueldo base ordinario para el grupo C1 (funcionarios autonómicos) es de 861,46 €/mes, lo que equivale a 10.337,52 €/año en 12 pagas. En el mismo Anexo I aparece que el trienio mensual para ese grupo es de 31,53 €, lo que suma unos 378,36 €/año por cada bloque de tres años de antigüedad.

El documento también incluye una disposición relevante para agentes medioambientales: el complemento específico, correspondiente a "Guardería Forestal y otros", fijado en 269,00 €/mes, que se devenga en 14 mensualidades.

Por su parte, la academia MasterD estima que, con estos elementos retributivos básicos y complementarios, el salario medio anual de un agente medioambiental en la comunidad ronda los 24.000 € brutos, lo que equivale a aproximadamente 1.714 € brutos mensuales en 14 pagas.

A esto se suma la Orden PRE/782/2025, de 14 de julio, que aplica un incremento retributivo adicional del 0,5 %, consolidando una mejora progresiva en las condiciones salariales del personal público.

Con todos estos componentes, el sueldo mensual de un agente medioambiental en Castilla y León puede situarse, en condiciones estándar, entre 1.800 y 2.000 € brutos, aunque la cifra exacta depende de la experiencia, destino, turnos y complementos específicos asignados.

El verdadero motivo por el que el salario varía tanto en León

Más allá del salario oficial, la forma de contratación es determinante. En León, conviven agentes medioambientales con plaza fija (funcionarios) y personal contratado por empresas externas para cubrir trabajos forestales, sobre todo en campaña contra incendios.

Mientras un agente medioambiental con experiencia y plaza puede acercarse a los 2.200 € brutos/mes en situaciones excepcionales (con pluses por emergencias y trienios acumulados), un contratado externo puede quedarse en 1.200 € netos, con jornadas similares o incluso más exigentes.

Y ahí llega el choque: una parte del operativo de incendios en Castilla y León, especialmente los trabajadores contratados por empresas externas, continúa percibiendo salarios ajustados al mínimo interprofesional, con un plus de peligrosidad que, según el convenio del sector forestal, ronda los 2,20 € por hora. Estas condiciones han sido denunciadas por sindicatos como CCOO, que califican la situación de "tercermundista" para un colectivo expuesto a riesgos extremos. La precariedad ha llegado a tal punto que bomberos y agentes medioambientales han amenazado con concentraciones frente al Senado si no se aprueban las leyes básicas que deben dignificar su labor.

Esta situación ha llevado a la Junta de Castilla y León a activar un proceso de revisión normativa específico para el cuerpo de agentes forestales, con el fin de adaptar su marco legal a la nueva legislación básica estatal. Un paso que podría influir directamente en las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del sector.