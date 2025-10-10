Educar en valores leyendo a Emilia Pardo Bazán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La editorial Sansy lanza 'Cuentos comentados de Emilia Pardo Bazán', una obra didáctica firmada por los profesores leoneses María Gallego Reguera y Félix Villafañe Pacho, que propone una lectura profunda y actualizada de los cuentos de la autora gallega, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la educación en valores entre el alumnado.

El libro nace de una convicción compartida por sus autores: «Leer y estudiar a Pardo Bazán en clase es totalmente urgente», afirman. Su obra literaria, de gran calidad y con una perspectiva clara sobre los dilemas universales del ser humano, ofrece herramientas útiles para comprender la realidad actual, en un contexto en el que la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza.

La publicación incluye una introducción literaria y contextual que sitúa a Emilia Pardo Bazán en su tiempo y explica por qué su obra sigue siendo tan vigente. Cada cuento va acompañado de un comentario literario que analiza símbolos, personajes, crítica social y estilo narrativo, con el fin de invitar al alumnado a pensar, sentir y dialogar.

Además, se incorporan actividades de comprensión lectora, comentario de texto y reflexión personal, diseñadas para que los estudiantes se impliquen emocionalmente y se reconozcan en lo leído. Para facilitar el trabajo en el aula, el libro incluye un solucionario completo, que permite al profesorado trabajar con seguridad y al alumnado revisar sus respuestas con autonomía.