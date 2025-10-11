Darío, foco de solidaridad de nuevo

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Con lemas en los dorsales de «Te queremos Darío» o «Investigación FOP», una veintena de colegios se sumaron ayer a la tercera carrera solidaria en favor de Darío, organizada por el colegio Federico García Lorca de La Pola, para obtener fondos para investigar la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), la enfermedad ultrarrara que padece el pequeño y que da nombre a la iniciativa. Más que carreras en sí, los participantes realizaron gestos para demostrar apoyo, cariño y esperanza.

Así que de nuevo quedó patente que Darío y su familia no están solos. Afrontan una ardua batalla, pero lo hacen muy bien arropados. Incluso el niño astronauta, corrió de la mano de su hermana Adriana con su mejor sonrisa. Y se vieron desde bebés de la guardería hasta los alumnos del instituto de La Pola expandiendo una ola de solidaridad por la causa.

La carrera, como en las ediciones anteriores, estuvo abierta a la participación de centros educativos, profesores y alumnos de toda España. En la primera carrera se lograron recaudar más de 80.000 € y 28.000€ en la segunda, gracias a los cuales Por dos pulgares de nada pudo hacer dos donaciones para la investigación de la FOP que, junto con otras actividades, han sumado 100.000 € en el primer año y 130.000 € recientemente.

La tercera edición se convocó bajo el lema «del 10 del 10, un día de 10!». La participación tiene como recompensa que el nombre del colegio aparezca en el corazón que representa al corazón de Darío el de todos los enfermos de FOP. La asociación Por dos pulgares de nada destaca que lo más bonito es que «los niños conozcan la enfermedad y a Darío».

Y que con esas actuaciones se visibilice la fibrosplasia osificante progresiva (FOP) y se giren las miradas para potenciar su investigación. La asociación Por dos pulgares de nada, creada la familia de Darío, no se rinde e impulsa distintas iniciativas solidarias que están cosechando una gran acogida.