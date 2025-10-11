Urbano y la ELA llegan al corazón de Trobajo

Publicado por Redacción San Andrés Creado: Actualizado:

Las instalaciones del centro de ocio de Trobajo se han rebautizado como Urbano González, en reconocimiento a la figura de este deportista muy vinculado al municipio, y su incansable labor por dar visibilidad y voz a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Con este gesto, la Corporación de San Andrés del Rabanedo, quiso dar no solo un homenaje personal, sino también un reconocimiento colectivo a todas las personas afectadas por la ELA. Por eso, el Centro Deportivo Urbano González se convierte en un espacio de referencia para la sensibilización social y el impulso a la investigación de esta enfermedad. Como parte de esta iniciativa, el centro configurará el cajón monedero, a fin de que sea un punto permanente de donaciones para la investigación de la ELA. Cualquier persona podrá realizar su aportación solidaria en esta máquina. La recaudación será entregada puntualmente a asociaciones especializadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir al avance científico. Además, el próximo 19 de octubre, y de la mano de la Asociación Haga como Haga, se celebrará una Marcha Ciclista Popular de carácter solidario, cuya recaudación también se destina a esta causa.