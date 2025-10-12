El Cine de Mujeres Rurales llegará a nueve municipios

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La octava edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega a nueve municipios de León con un programa compuesto por charlas, talleres, coloquios, proyecciones online y pases presenciales, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación organiza la octava edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, que tendrá lugar entre el 15 de octubre y el 18 de noviembre y que en la provincia de León llegará a Páramo del Sil, Grajal de Campos, Cacabelos, Peranzanes, Carrizo, Sahagún, Valderrey, Villablino y León. Este ciclo se desarrollará desde el próximo jueves hasta el 8 de noviembre. El Musac de León será el primer escenario con la proyección de Deuses de preda el día 16 de octubre.

La programación incluye 17 largometrajes y 4 cortometrajes que muestran la riqueza y diversidad del cine español reciente. Se trata de obras que colocan a la mujer rural en el centro de sus historias, alejándose de estereotipos y ofreciendo miradas innovadoras sobre su realidad cotidiana.

En paralelo, se desarrollarán otras actividades como talleres, exposiciones, conciertos, degustaciones de productos locales, mercados de artesanía o cinefórums, entre otras. Por ejemplo, en Páramo del Sil y Villablino se llevará a cabo un coloquio posterior en el que participarán mujeres relevantes en el municipio.

La programación del ciclo, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluye más de ochocientas proyecciones y actividades en 470 localidades de las 17 comunidades autónomas en España.