CyL asume casi 11.200 nuevos inmigrantes en un año

La llegada de inmigrantes constituye una realidad imparable que marca cada vez con mayor profundidad el retrato social de Castilla y León. Las cifras de extranjeros registrados crecen sin descanso y alcanzan récord tras récord en una comunidad, la castellana y leonesa, que ve en el colectivo al menos un alivio al problema del envejecimiento y la despoblación.

El Observatorio Permanente de la inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consultado por Ical, revela que a finales de junio de este año, vivían en CyL 232.234 foráneos «con papeles», un nuevo máximo histórico, tras un aumento en 11.164 nuevos extranjeros en relación a las mismas fechas de 2024.

En términos porcentuales, la acogida de inmigrantes a la Comunidad, avanzó un cinco por ciento.

Los años de la crisis financiera y del ladrillo que explotó a nivel mundial desde 2007, tuvo su impacto en el colectivo de extranjeros que había en la Comunidad, que en el año 2011, alcanzó un pico de 183.454 personas, para iniciar una caída hasta los 171.650 del año 2016, un periodo en el que perdió casi 12.000 efectivos. Ese ejercicio se produjo un punto de inflexión, y en 2017 se elevaron a 173.503; en 2018, a 177.530; en 2019, a 182.087, y en 2020, se superó el pico de 2011, con 189.204, cuando comenzó la senda del récord tras récord que sigue recorriendo la Comunidad hasta la actualidad. Así, a junio de 2021, ya había 194.515; en 2022, se superó por primera vez los 200.000 (202.011); en 2023 se llegó a 211.239, en 2024, a los 221.070, y este año a los 232.234.

Las cifras oficiales del Gobierno precisan que a mediados de este año, había en territorio castellano y leones, 122.247 extranjeros varones, que crecieron un 5,4 por ciento en un año, con 6.248 más; frente a las 109.987 mujeres, que se incrementaron un 4,7% y sumaron 4.916 personas, siempre con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Un análisis de la documentación indica que la mayor parte de los inmigrantes procedían de países de la UE, con 143.289 con certificado de registro. Una cifra que representa un aumento del 1,3 por ciento respecto a 2024, con 1.778 más. Los hombres eran 76.366, un 1,2% más; y las féminas, 66.923, con un aumento del 1,3%. El grueso de este grupo de ciudadanos de la UE, 120.220, tenían edades de entre 16 a 64 años; 13.245 tenía 65 y más años; y 9.824, de 0 a 15. Por su parte, los extranjeros con autorización sumaron 88.178 personas y se dispararon un 11,9%, con la llegada de 9.360 nuevos individuos. Los varones ascendían a 45.447 personas, un 13,2% más que en 2024.