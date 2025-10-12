El hospital de León recibió órganos de 18 donantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) recibió en los primeros nueve meses de este año los órganos de 18 donantes y el Hospital del Bierzo, de tres, según la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León, que refleja en su último informe que el número de donantes de órganos de enero a septiembre se situó en 94 en el conjunto de la Comunidad, donde se efectuaron 327 trasplantes en los hospitales públicos.

Los donantes cedieron 316 órganos, 177 de ellos riñones, 72 hígados, 15 corazones, 46 pulmones y 6 páncreas, según informó la Consejería de Sanidad.

Por centros, destaca el número de donantes de órganos del Hospital de Salamanca, con 20, seguido de los centros hospitalarios de León y Burgos (18), el Clínico Universitario de Valladolid (13), el Río Hortega de la capital vallisoletana y el Complejo Asistencial de Zamora (9), los hospitales de El Bierzo y Segovia (3) y el de Palencia (1). En Ávila y Soria no se produjeron donaciones.

En relación a los trasplantes, la actividad registrada en los nueve primeros meses del año indica que se realizaron 120 implantes renales, correspondiendo 56 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 64 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro charro realizó además ocho trasplantes renales de vivo/cruzado, seis de páncreas-riñón y 16 pulmonares, el Río Ortega, 28 injertos hepáticos y el Clínico de Valladolid, 15 trasplantes cardiacos.